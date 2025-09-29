Леклер не очаква Верстапен и Ред Бул да доминират

Звездата на Ферари Шарл Леклер предупреди, че Макс Верстапен и Ред Бул са “отново в челото”, след като световният шампион спечели последните две състезания във Формула 1 на “Монца” и в Баку. Тепърва предстои да разберем дали Макс ще се включи и в битката за световната титла или ще получи възможност само да открадне още някое състезание от пилотите на Макларън.

След Гран При на Азербайджан Ферари отстъпи на трето място в класирането при конструкторите, като Мерцедес излезе на втора позиция, а трите тима, заемащи от второ до четвърто място, където е Ред Бул, са събрани в едва 18 точки. Ред Бул е единственият друг отбор освен Макларън, който има повече от една победа този сезон, като пилотите на Ферари все още нямат победа в неделя.

“Мисля, че Макс не оставя нищо на другите в състезанията, това го знаем - обясни Леклер. - Мисля, че Ред Бул са направили голяма стъпка напред с колата и сега са много силни.

“Но също така, в последните два състезателни уикенда, не всичко мина плавно за Макларън. Така че, не мисля, че сега Ред Бул отново ще доминират. Мисля, че битката между Макларън и Ред Бул е много оспорвана, с много малки разлики, но Макс сега се справя по-добре.”

