Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Леклер не очаква Верстапен и Ред Бул да доминират

Леклер не очаква Верстапен и Ред Бул да доминират

  • 29 сеп 2025 | 12:56
  • 1319
  • 0

Звездата на Ферари Шарл Леклер предупреди, че Макс Верстапен и Ред Бул са “отново в челото”, след като световният шампион спечели последните две състезания във Формула 1 на “Монца” и в Баку. Тепърва предстои да разберем дали Макс ще се включи и в битката за световната титла или ще получи възможност само да открадне още някое състезание от пилотите на Макларън.

След Гран При на Азербайджан Ферари отстъпи на трето място в класирането при конструкторите, като Мерцедес излезе на втора позиция, а трите тима, заемащи от второ до четвърто място, където е Ред Бул, са събрани в едва 18 точки. Ред Бул е единственият друг отбор освен Макларън, който има повече от една победа този сезон, като пилотите на Ферари все още нямат победа в неделя.

Вилньов: Не е вярно, че критиките не влияят на Норис
Вилньов: Не е вярно, че критиките не влияят на Норис

“Мисля, че Макс не оставя нищо на другите в състезанията, това го знаем - обясни Леклер. - Мисля, че Ред Бул са направили голяма стъпка напред с колата и сега са много силни.

“Но също така, в последните два състезателни уикенда, не всичко мина плавно за Макларън. Така че, не мисля, че сега Ред Бул отново ще доминират. Мисля, че битката между Макларън и Ред Бул е много оспорвана, с много малки разлики, но Макс сега се справя по-добре.”

Ще има ли дъжд за Гран При на Сингапур?
Ще има ли дъжд за Гран При на Сингапур?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пиастри и Норис преследват рекорд на Хамилтън и Розберг от 2016 година

Пиастри и Норис преследват рекорд на Хамилтън и Розберг от 2016 година

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 1167
  • 0
Представянето на новия сезон в MotoGP се премести от Сингапур в Куала Лумпур

Представянето на новия сезон в MotoGP се премести от Сингапур в Куала Лумпур

  • 29 сеп 2025 | 19:51
  • 787
  • 0
Голове и скорост: внушителните автомобили в колекцията на Ерлинг Холанд

Голове и скорост: внушителните автомобили в колекцията на Ерлинг Холанд

  • 29 сеп 2025 | 19:13
  • 1740
  • 1
Старт на новата писта „Лара“ сменя Стара Загора

Старт на новата писта „Лара“ сменя Стара Загора

  • 29 сеп 2025 | 18:29
  • 6465
  • 3
Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди

Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди

  • 29 сеп 2025 | 16:31
  • 1306
  • 0
Люис Хамилтън загуби любимото си куче

Люис Хамилтън загуби любимото си куче

  • 29 сеп 2025 | 16:02
  • 2489
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17816
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26041
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20401
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18895
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28306
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13259
  • 16