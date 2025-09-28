Мареска: Не може да продължаваме да правим подаръци на съперниците ни

Мениджърът на Челси Енцо Мареска бе бесен на своя отбор след загубата с 1:3 от Брайтън. Той заяви, че тимът му не може да продължава да прави подаръци на съперниците си в Премиър лийг. Наставникът визираше червения картон на Трево Чалоба, който обърна хода на мача.

„Посланието, което току-що отправихме вътре, беше съвсем ясно – срещу който и да е отбор в Премиър лийг не можеш да продължаваме да раздаваме подаръци. А това, което правим в момента, е точно това – раздаваме подаръци под формата на червени картони. Това е огромна грешка, защото мачът се промени напълно. Държахме контрола, вкарахме гол, не допуснахме нищо. Току-що ми казаха, че и според данните сме имали толкова много удари през първото полувреме, 70% владеене на топката, всичко беше наред. И тогава изведнъж, заради наша грешка и последвалия червен картон, планът се промени изцяло. Така че за мен изиграхме два мача – един през първото полувреме и друг, за съжаление, след червения картон. Не може да продължаваме да правим грешки, особено защото това са огромни грешки, които променят хода на мача – червеният картон срещу Манчестър Юнайтед и червеният картон днес“, отсече Мареска.

Нов червен картон за Челси срина лондончани срещу Брайтън

Освен с поредния наказан играч, Челси трябва да се справя и с доста контузии от началото на сезона.

„Със сигурност трябва да се учим, и то бързо. Причината може да е комбинация от липса на опит или просто елементарни грешки. Що се отнася до контузиите, мисля, че ако гледате само първото полувреме днес, няма да се сетите за контузените играчи. Защото през първото полувреме отново контролирахме и доминирахме в мача. Иска ми се да ви кажа нещо различно, но в крайна сметка това е реалността от последните два мача. За съжаление, с два червени картона всичко се промени“, допълни специалистът.

"След това се опитахме да се нагодим, като пуснахме Джош Ачеампонг, който беше болен през последната седмица. В този момент двамата ни централни защитници бяха Джош и Джарел. И двамата са фантастични играчи, страхотни таланти, но нямат много мачове в Премиър лийг, така че когато си с 10 души, трябва да се справяш със ситуацията“, завърши италианецът.

Следвай ни:

Снимки: Imago