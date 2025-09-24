Мареска: Този мач беше различен от всички други

Челси елиминира третодивизонния Линкълн Сити и се класира за четвъртия кръг на "Карабао Къп", но това не стана никак лесно. "Сините" от Лондон се наложиха с 2:1 след обрат през второто полувреме, а мениджърът на тима Енцо Мареска призна, че първото полувреме е било истинско разочарование.

„Знам, че някои футболисти не са участвали в такива мачове. Днес попитах отбора кой е играл срещу клубове от третото ниво, защото трябваше да се разбере, че ще се играе различен футбол. Това не беше мач като другите, защото съперникът излезе с двойна мотивация и подходи по различен начин към единоборствата", обясни Мареска.

Късметът покри Челси срещу третодивизионен съперник

„През първото полувреме имахме проблеми, а през второто играхме много по-добре. Направихме тактически промени и това изигра важна роля. Хато игра на различна позиция, а също така имахме късмет, че вкарахме веднага след подновяването на играта“, призна италианският специалист.

Челси прекъсна серия от три мача без победа във всички турнири, а през уикенда ще посрещне Брайтън в Премиър лийг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages