Резултати, голмайстори и класиране след седмия кръг на Североизток

През изминалия уикенд се изиграха почти всички мачове от седмия кръг на Североизточната Трета лига. Два отбора продължават да бъдат без загуба от старта на сезона - Черноморец (Балчик) и Септември (Тервел). И двата тима постигнаха гръмки победи в този кръг.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
27 септември 2025 г., събота, 16:00 ч:
Черноморец (Балчик) - Черноломец (Попово) 4:0
1:0-Мартин Янакиев (4)
2:0-Мартин Янакиев (36)
3:0-Стефан Митев (60)
4:0-Николай Трифонов ()
27 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:
Фратрия II (Варна) - Бенковски (Исперих) 1:2
0:1-Златин Станков (8)
1:1-Михаил Гащук (10)
1:2-Марин Петков (92)
Спартак II (Варна) - Олимпик (Варна) 1:1
1:0-Калоян Кунчев (62)
1:1-Никола Стоянов (65)
Септември (Тервел) - Доростол (Силистра) 6:0
1:0-Георги Георгиев (7)
2:0-Петър Георгиев (12)
3:0-Кристиан Пешков (41)
4:0-Петър Георгиев (58)
5:0-Владислав Мирчев (75)
6:0-Николай Василев (89)
Ботев (Нови пазар) - Устрем (Дончево) 2:1
1:0-Йордан Иванов (60)
2:0-Хакан Шюкрю (78)
2:1-Виктор Христов (85)
28 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч:
Черно море II (Варна) - Светкавица (Търговище) 5:1
1:0-Георги Пасков (10)
2:0-Кристиан Михайлов (15)
2:1-Мухамед Исмаилов (60)
3:1-Тони Михайлов (65)
4:1-Димитър Кючуков (82)
5:1-Тони Михайлов (90)
1 октомври 2025 г., сряда, 16:00 ч::
СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Лудогорец III (Разград)
Аксаково (Аксаково) - Волов Шумен 2007 (Шумен) отложен за 12 ноември 2025 г.
Рилци (Добрич) – почива