  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  Байерн ще назначи нов член на борда, отговарящ за маркетинга и продажбите

Байерн ще назначи нов член на борда, отговарящ за маркетинга и продажбите

  • 29 сеп 2025 | 14:50
  • 731
  • 1

Шампионът на Германия Байерн (Мюнхен) обяви официално, че ще назначи вече бившия член на борда на Щутгарт Рувен Каспер за член на управителния съвет на баварския гранд, отговарящ за маркетинга и продажбите. Той ще заеме позицията от 1 януари 2026 г.

Каспер се завръща в Мюнхен от Щутгарт, където преди това е отговарял за дейностите им в Азиатско-тихоокеанския регион в продължение на пет години.

Той беше част от Борда на Щутгарт от 2022 г., отговаряйки за маркетинга и продажбите. Първоначалният му договор там беше до 2028 г. и не е известно дали Байерн е платил определена сума, за да го привлече.

"Надзорният съвет смята, че Рувен Каспер е правилният избор, както професионално, така и лично, за да ни помогне да постигнем амбициозните цели на Байерн в областта на маркетинга и продажбите, особено след като той вече познава много добре нашия клуб", каза президентът на Байерн и председател на надзорния съвет Херберт Хайнер.

Самият Рувен Каспер добави: "Бих искал да изразя искрената си благодарност за доверието и продуктивния диалог с надзорния съвет през последните няколко седмици. Сега с нетърпение очаквам да работя с колегите си от изпълнителния съвет и с целия екип. Нашата обща цел е да работим неуморно за по-нататъшното развитие на ФК Байерн и аз искам да допринеса за това".

Междувременно, членът на борда на Байерн, отговарящ за финансите - Михаел Дидерих, напуска тази седмица, за да заеме позиция в Deutsche Bank.

