Байерн ще назначи нов член на борда, отговарящ за маркетинга и продажбите

Шампионът на Германия Байерн (Мюнхен) обяви официално, че ще назначи вече бившия член на борда на Щутгарт Рувен Каспер за член на управителния съвет на баварския гранд, отговарящ за маркетинга и продажбите. Той ще заеме позицията от 1 януари 2026 г.
Каспер се завръща в Мюнхен от Щутгарт, където преди това е отговарял за дейностите им в Азиатско-тихоокеанския регион в продължение на пет години.
Той беше част от Борда на Щутгарт от 2022 г., отговаряйки за маркетинга и продажбите. Първоначалният му договор там беше до 2028 г. и не е известно дали Байерн е платил определена сума, за да го привлече.
"Надзорният съвет смята, че Рувен Каспер е правилният избор, както професионално, така и лично, за да ни помогне да постигнем амбициозните цели на Байерн в областта на маркетинга и продажбите, особено след като той вече познава много добре нашия клуб", каза президентът на Байерн и председател на надзорния съвет Херберт Хайнер.
Самият Рувен Каспер добави: "Бих искал да изразя искрената си благодарност за доверието и продуктивния диалог с надзорния съвет през последните няколко седмици. Сега с нетърпение очаквам да работя с колегите си от изпълнителния съвет и с целия екип. Нашата обща цел е да работим неуморно за по-нататъшното развитие на ФК Байерн и аз искам да допринеса за това".
Междувременно, членът на борда на Байерн, отговарящ за финансите - Михаел Дидерих, напуска тази седмица, за да заеме позиция в Deutsche Bank.
