  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Рекордьорът Кейн: Не мисля за завръщане в Англия, чест е да вкарам 100 гола за този велик клуб

Рекордьорът Кейн: Не мисля за завръщане в Англия, чест е да вкарам 100 гола за този велик клуб

  • 27 сеп 2025 | 00:16
  • 5572
  • 1

Рекордьорът по най-бързо достигнати 100 гола за клуб от топ 5 първенствата на Европа - Хари Кейн, говори след убедителната победа над Вердер (Бремен) с 4:0. Капитанът на Англия вкара нови две попадения, с които надмина постиженията на Кристиано Роналдо и Ерлинг Холанд, като достигна кота 100 само за 104 мача.

Байерн и Кейн нямат спирка, англичанинът надмина Роналдо и Холанд
"Още едно страхотно представяне. Започнахме добре мача, можехме да вкараме един-два гола още в началото. После заиграхме все по-добре и отбелязахме головете. Беше още едно доминиращо представяне. Трябва да продължим така", започна той.

Запитан за спекулациите относно бъдещето си, Кейн отговори: "Не, в момента не мисля за завръщане в Англия. Много съм щастлив тук. Имам още две години от договора си. Наслаждавам се на всеки миг. Да се върна в Англия не е в плановете ми. Наслаждавам се на времето с отбора, с треньора и се надявам да продължим да бъдем успешни. Байерн е най-доброто място да печеля трофеи, абсолютно".

Капитанът на Англия коментира и постижението си от днес: "За мен това е лудост. Чест е да достигна 100 гола за този велик клуб. Това е и заради моите съотборници и треньорския щаб, които ми помагат. Страхотно е, че успях да го постигна толкова бързо. Надявам се да отбележа още 100 гола".

Снимки: Imago

