Рекордьорът Кейн: Не мисля за завръщане в Англия, чест е да вкарам 100 гола за този велик клуб

Рекордьорът по най-бързо достигнати 100 гола за клуб от топ 5 първенствата на Европа - Хари Кейн, говори след убедителната победа над Вердер (Бремен) с 4:0. Капитанът на Англия вкара нови две попадения, с които надмина постиженията на Кристиано Роналдо и Ерлинг Холанд, като достигна кота 100 само за 104 мача.

Байерн и Кейн нямат спирка, англичанинът надмина Роналдо и Холанд

"Още едно страхотно представяне. Започнахме добре мача, можехме да вкараме един-два гола още в началото. После заиграхме все по-добре и отбелязахме головете. Беше още едно доминиращо представяне. Трябва да продължим така", започна той.

Harry Kane on whether he's thinking about a return to England: "No, not at the moment. I'm really happy here. I have two years left on my contract. I'm enjoying every moment. That [returning to England] is not in my thought process. I'm enjoying it with the team, with the coach,… pic.twitter.com/d148LuDus3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 26, 2025

Запитан за спекулациите относно бъдещето си, Кейн отговори: "Не, в момента не мисля за завръщане в Англия. Много съм щастлив тук. Имам още две години от договора си. Наслаждавам се на всеки миг. Да се върна в Англия не е в плановете ми. Наслаждавам се на времето с отбора, с треньора и се надявам да продължим да бъдем успешни. Байерн е най-доброто място да печеля трофеи, абсолютно".

Kane on reaching 100 goals for Bayern: "It's crazy for me. It's an honour to reach 100 goals for this great club. That also reflects on my teammates and the coaching staff, who are helping me. It's great to reach it this quickly. Hopefully to another 100 goals" pic.twitter.com/8jFRypzANp — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 26, 2025

Капитанът на Англия коментира и постижението си от днес: "За мен това е лудост. Чест е да достигна 100 гола за този велик клуб. Това е и заради моите съотборници и треньорския щаб, които ми помагат. Страхотно е, че успях да го постигна толкова бързо. Надявам се да отбележа още 100 гола".

Следвай ни:

Снимки: Imago