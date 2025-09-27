Компани: Хари Кейн играе преди всичко за отбора и това казва много за него

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира победата над Вердер (Бремен) с 4:0 и рекорда на Хари Кейн, който отбеляза своя гол номер 100 за клуба по-бързо от вскеи друг футболист в топ 5 първенствата на Европа през XXI век.

„Това беше още един велик момент за Хари Кейн. Начинът, по който достигна този рекорд и колко много продължава да работи за отбора, говори за неговия вътрешен глад и желание", сподели Компани.

„В началото на сезона се говореше много за дълбочината на състава, но за мен най-важното е да съм 100% сигурен във всеки играч. Когато някой отпадне и трябва да го заменя с друг, не мисля, че трябва да очаквам по-малко", посочи белгийският специалист.

„Днес беше добър ден за Том Бишоф. Трябва да използваме целия състав и да разчитаме на всеки играч", каза Компани по адрес на младия халф.

„Вече карам втория си сезон тук. Всичко се промени в сравнение с първите месеци на миналия сезон", призна Компани.

„Сега не става въпрос само за основите, защото играчите вече ги разбират и познават. Можем да се съсредоточим върху детайлите. Когато един футболист трябва да играе на друга позиция или в друга роля, той веднага го разбира, защото работим заедно вече 16 месеца“, заяви още наставникът на Байерн.

