Румениге сравни Нюкасъл с идиоти заради трансфера на Волтемаде

  • 29 сеп 2025 | 12:28
Карл-Хайнц Румениге, който дълги години определяше трансферната политика в Байерн (Мюнхен), пак говори за нереализирания трансфер на Ник Волтемаде в баварския гранд. “Червените” усилено преговаряха за нападателя, но поисканата от Щутгарт не се хареса на мюнхенци. От “Алианц Арена” не бяха склонни да дадат повече от 55 млн. евро и затова не се стигна до трансфер. После “швабите” продадоха Волтемаде на Нюкасъл за 75 млн. евро.

Бившият директор е убеден, че ръководството на Байерн е действало правилно да не дава толкова много пари.

“Ще бъда честен: когато се появи тази история с Волтемаде, а след това и изискванията на Щутгарт, казах следното на шефовете: момчета, стигаме до суми, които вече не приемам за разумни. Не бива да удовлетворяваме всяко искане, за да направим някого щастлив, особено финансистите в Щутгарт. Мога само да поздравя хората в Щутгарт, че са намерили – нека използвам тук кавички – “един идиот“, който е платил толкова много пари, защото ние в Мюнхен със сигурност нямаше да го направим", заяви Румениге пред BR24.

