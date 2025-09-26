Байерн и Кейн нямат спирка, англичанинът надмина Роналдо и Холанд

Лидерът в класирането Байерн (Мюнхен) продължи безгрешното си представяне и разби с убедителното 4:0 Вердер (Бремен) в среща от 5-тия кръг на Бундеслигата. Мачът мина под знака на изключителното постижение на Хари Кейн, който реализира нови два гола (45'-дузпа, 65'). Така англичанинът влезе в историята, превръщайки се в играча, отбелязал за най-кратко време 100 попадения за един клуб през този век в някое от топ 5 първенствата в Европа, надминавайки по този показател играчи като Кристиано Роналдо и Ерлинг Холанд. Преди това баварците откриха в 22-рата минута чрез Йонатан Та, който отклони с пета и топката рикошира в Луис Диас, за да влезе в мрежата на гостите. Още едно попадение за тима на Венсан Компани добави и Конрад Лаймер в 87-ата минута.

Мачът бе специален и за Йошуа Кимих и Леон Горетцка, като и двамата записаха мач номер 300 в Бундеслигата. Дебют като титуляр записа младият халф на мюнхенци Том Бишоф, който се отчете и с асистенция за гола на Лаймер, а първи минути за баварския гранд записа и 17-годишният Уисдъм Майк.

Така Байерн продължи с перфектния си старт в първенството и затвърди позицията си на върха, записвайки пета поредна победа. Тимът на Венсан Компани вкара впечатляващите 21 гола в първите пет мача, като това е и най-добрият старт за отбор въобще в Бундеслигата след толкова изиграни срещи. Вердер пък остава с едва 4 точки.

Appearances in all competitions in the 21st century to reach 100 goals:



Bundesliga – Harry Kane – FCB – 104

LaLiga – Cristiano Ronaldo – RM – 105

Premier League – Erling Haaland – MC – 105

Ligue 1 – Zlatan Ibrahimovic – PSG – 124

Serie A – Cristiano Ronaldo – JT – 131



King. pic.twitter.com/xPXqqnHbn2 — OptaFranz (@OptaFranz) September 26, 2025

Байерн (Мюнхен) продължи да доминира и след днес в последните мачове срещу Вердер (Бремен), като вече е спечелил пет от последните шест двубоя. В последната среща между двата отбора баварците победиха с 3:0, а преди това рекордьорите по титли в Германия разбиха съперника си на "Везерщадион" с 5:0. Бременци пък изненадаха Байерн с успеха си с 1:0 на „Алианц Арена“ през миналата година. Тимът се надяваше на добрата си форма като гост, като преди днес в последните си седем мача имаше цели 5 победи, но това се оказа маловажно на "Алианц Арена".

5 games

5 wins

22 goals scored

3 goals conceded

+19 GD



Best ever start to a Bundesliga season after 5 matchdays pic.twitter.com/IkeeVcAASI — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 26, 2025

Наставникът на Венсан Компани не можеше да разчита на дългосрочно контузените Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито, като не бяха на разположение още Йонас Урбиг и Йосип Станишич, които също са с травми.

Наставникът на Байерн направи няколко промени в сравнение с мача срещу Хофенхайм, спечелен с 4:1 като гост. Изненадата в състава бе включването на привлечения през лятото младок Том Бишоф, който за пръв път започна като титуляр и бе предпочетен пред Александър Павлович, а Йошуа Кимих във втори пореден мач бе на пейката. На местата на стартиралите в предния мач Ленарт Карл и Николас Джаксън пък се завръщат титулярите Майкъл Олисе и Серж Гнабри, които заедно с Луис Диас действаха зад голмайстора Хари Кейн. Друг от асовете - Дайо Упамекано, също отново бе сред стартовите 11 и си партнираше с Йонатан Та, а Конрад Лаймер отново бе в ролята на ляв бек.

1️⃣0️⃣4️⃣ Spiele

1️⃣0️⃣0️⃣ Tore



Wos fia a Mo, da Harry! 🙌 pic.twitter.com/h6UY3t6Xwj — FC Bayern München (@FCBayern) September 26, 2025

Наставникът на Вердер Хорст Щефен не можеше да разчита на контузените Митчел Вайзер, Леонардо Битенкурт, вратаря Мио Бакхаус, Никлас Щарк, Максимилиан Вьобер и Оливие Деман. „Бременските музиканти“ излязоха във формация 4-2-3-1, като атаката бе водена от Джъстин Нийнмах, а зад него действаха Камерън Пуертас, Романо Шмид и Самуел Мбангула.

Harry Kane has never missed a penalty in Bundesliga.



18 taken

18 scored



Automatic. pic.twitter.com/aCQMWgrYT0 — StatMuse FC (@statmusefc) September 26, 2025

Още в самото начало на срещата Хари Кейн имаше две добри възможности да се разпише. Първо Майкъл Олисе го изведе добре, но англичанинът стреля в аут. В 4-ата минута пак французинът напредна добре след грешка на гостите и пусна отличен пас към Кейн, но голмайсторът на Байерн стреля право в тялото на стража на Вердер Карл Хайн. Последваха сравнително добри моменти за гостите, които обаче бяха наказани в 22-рата минута. Майкъл Олисе центрира остро отдясно и включилият се Йонатан Та игра находчиво с пета, а топката рикошира в Луис Диас, за да влезе в мрежата на гостите - 1:0 за Байерн.

Само четири минути по-късно пред Хари Кейн се отвори пореден шанс, но Хайн пак се справи добре и отрази изстрела на англичанина. В 35-ата минута асистентът Олисе можеше да удвои, но диагоналният му удар мина с малко встрани. Хари Кейн пък отново бе спрян от попадение, след като Марко Фридъл майсторски успя да избие от голлинията опасен пас на Леон Горетцка. В 44-ата минута обаче капитанът на Англия си изработи дузпа, когато пак Фридъл го спъна в наказателното поле. Кейн застана зад бялата точка и за 18-ти пореден път реализира успешно от 11-метров наказателен удар - 2:0 за Байерн. Секунди след това интригата можеше окончателно да приключи, но Хайн успя да спаси опасен изстрел на Серж Гнабри.

Втората част започна в по-спокойно темпо. В 53-ата минута Серж Гнабри стреля от дистанция и не бе далеч от целта. Вердер пък започна да поглежда по-смело към вратата на баварците и пет минути по-късно Мануел Нойер трябваше да избива опасен удар на Юкинари Сугавара. Двамата треньори видяха достатъчно и в 61-вата минута направиха промени. Йошуа Кимих и Рафаел Герейро се появиха за Байерн, а в игра за Вердер влезе Виктор Бонифейс. Четири минути по-късно интригата в мача приключи. След добра атака на баварците Луис Диас стреля, но ударът му бе блокиран. Топката обаче попадна в Хари Кейн, който отблизо реализира втория си гол в мача - 3:0. Така капитанът на Англия влезе в историята, превръщайки се в играча, отбелязал за най-кратко време 100 гола за един клуб през този век в някое от топ 5 първенствата в Европа.

До края баварците имаха още възможности да увеличат аванса си. Изстрел на Луис Диас профуча покрай вратата на Карл Хайн, а естонецът отново се понрави и малко след това спаси удар на Олисе, останал сам срещу него. В 83-ата минута стражът на Вердер пак се прояви чудесно и пак спаси чисто положение - този път удар на излезлия в добра позиция Николас Джаксън, който се появи от пейката. В края на срещата дебют за Байерн направи 17-годишното крило Уисдъм Майк. Вердер пък можеше да вкара почетно попадение, но Виктор Бонифейс се оказа в засада и голът бе отменен. В крайна сметка в 88-ата минута дойде поредният гол за Байерн. Том Бишоф намери Конрад Лаймер, а австриецът с диагонален изстрел направи 4:0 за баварците. Дебютантът Майк също можеше да се разпише, но Хайн направи поредно спасяване и изби в корнер.

