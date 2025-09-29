Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме

Любо Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме

  • 29 сеп 2025 | 13:48
  • 2466
  • 5

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев е категоричен, че от централата работят усилено, за да осигурят необходимите условия на националния отбор.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини завоюва сребърните медали на световното първенство, а пред отбора вече стоят нови цели.

Любо Ганев: Момчетата постигнаха невероятен успех, който е не само за волейбола, той е за България
Любо Ганев: Момчетата постигнаха невероятен успех, който е не само за волейбола, той е за България

Много добре минаха празненствата. Момчетата се отпуснаха. Всичко завърши така, както трябваше да завърши. За да постигнеш такива резултати трябва много работа - от момчетата, треньорския щаб и федерацията. Имаме една единствена цел - да отидем на Олимпиада и да трупаме точки в ранкинга", сподели бившият волейболен национал в интервю за предаването "Денят започва".

Владо Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския
Владо Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския

Ганев се надява сребърните медали от Мондиала да служат като мотивация на националите.

Националите празнуват в дискотека в Манила историческия си успех
Националите празнуват в дискотека в Манила историческия си успех

"През последния месец преди световното първенство се опитахме да ограничим медийната експозиция. За това състезание се готвехме четири години. Имаме цел на следващото световно първенство през 2027 г. в Полша, защото то дава три квоти. Шегувах се с момчетата, че ако още през първата година станах световни шампиони, няма с какво да ги мотивираме. От федерацията сме длъжни да подсигурим нужните условия", допълни той.

Според него българите не трябва да спират с подкрепата си към младите състезатели, пред които стоят нови успехи.

"Нашият спорт ни учи да обичаме държавата. Успехът на всеки зависи от съотборника до него. За да имаме успеех като отбор, трябва да сме колектив. Момчетата разчитат един на друг, на подготовката на треньорския щаб и федерацията. Правим го за България. Имаше десетки хиляди фенове на нашия отбор. Нека да ги подкрепяме, защото го заслужават", добави Ганев.

Следвай ни:

Още от Волейбол

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26063
  • 6
Дамян Колев след сълзите на мрежата: Маме, добре съм!

Дамян Колев след сълзите на мрежата: Маме, добре съм!

  • 29 сеп 2025 | 20:14
  • 9765
  • 3
Андрей Жеков: Този отбор успя да запали хората

Андрей Жеков: Този отбор успя да запали хората

  • 29 сеп 2025 | 20:02
  • 2072
  • 1
Бразлиска волейболистка подсили ЦСКА

Бразлиска волейболистка подсили ЦСКА

  • 29 сеп 2025 | 19:58
  • 1250
  • 5
Министър Пешев пътува с правителствения самолет до Истанбул, за да вземе националите ни по волейбол

Министър Пешев пътува с правителствения самолет до Истанбул, за да вземе националите ни по волейбол

  • 29 сеп 2025 | 19:51
  • 1604
  • 1
ЦСКА триумфира на турнира в Драгоман

ЦСКА триумфира на турнира в Драгоман

  • 29 сеп 2025 | 19:08
  • 972
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17847
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26064
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20413
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18900
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28312
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13261
  • 16