  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Владо Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския

Владо Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския

  • 29 сеп 2025 | 13:37
  • 2412
  • 4

Бившият капитан на българския национален отбор по волейбол за мъже Владимир Николов е обнадежден, че женският национален тим ще пожъне успехите, които мъжкият тим постигна на световното първенство.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини завоюва сребърните медали, като основна роля за успеха имаха синовете на Владо - Александър и Симеон.

Владо Николов: Докато приятелите на Алекс и Мони бяха на море, те тренираха
Владо Николов: Докато приятелите на Алекс и Мони бяха на море, те тренираха

Със синовете ми не сме се виждали от снощи и нищо не сме се казвали. Успехът е за момчетата, федерацията и щаба. Ние просто му се наслаждаваме. Аз активно участвам в процесите, но на клубно ниво. Беше въпрос на време да ни радват децата, които подбрахме. Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския след 3-4 години. Израстването стана бавно по време на тренировъчния процес. Те тренираха като завършени професионалист. Успехите на първенството не са случайност", сподели той в интервю за предаването "Денят започва" по БНТ1.

3 варианта за заместник на Антонина Зетова начело на България
3 варианта за заместник на Антонина Зетова начело на България
 Владо Николов: Във Филипините ме знаят като бащата на Мони и Алекс
Владо Николов: Във Филипините ме знаят като бащата на Мони и Алекс
