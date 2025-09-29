Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Модрич разкри какво го мотивира и как успява да продължава да играе на толкова високо ниво

Модрич разкри какво го мотивира и как успява да продължава да играе на толкова високо ниво

  • 29 сеп 2025 | 13:07
  • 2008
  • 1

40-годишният Лука Модрич, който записва много силен старт на сезона с екипа на Милан, обясни, че в основата на неговото футболна дълголетие стои единственото голямата му любов към играта. Хърватинът освен това подчертава, че продължава да има глад за успехи и се опитва ежедневно да се доказва въпреки големите постижения в кариерата си.

Маестро на 40 – майсторското представяне на Модрич срещу Наполи
Маестро на 40 – майсторското представяне на Модрич срещу Наполи

“Просто наистина обичам играта. Когато гледам снимки от детството си, виждам, че откакто съм се родил, съм с топката. Обичам всичко толкова много. Това е моята мотивация. Когато печелиш различни неща, чувството е уникално и искаш да го повториш. Аз все още съм мотивиран да печеля, защото чувството е страхотно. Няма никаква тайна, но мога да ви кажа, че има много неща, които трябва да съчетаете. Най-важното от всичко е любовта към играта, да продължавате да правите жертви и да не се задоволявате с вече постигнатото. Във футбола винаги трябва да се доказваш, без значение колко си голям, какво си направил, винаги трябва да продължаваш да се доказваш. Така мисля и поради тази причина съм все още на това ниво”, заяви Модрич.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 503
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 798
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 971
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 548
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 686
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 865
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17830
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26055
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20405
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18897
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28307
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13261
  • 16