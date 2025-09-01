Десподов с цял мач при победа на ПАОК

Националът Кирил Десподов записа цял мач при успеха на клубния си ПАОК с 1:0 срещу тима на Атромитос в срещата от втория кръг на гръцката Супер Лига. Единственият гол в мача падна в 73-тата минута, когато се разписа Димитрис Пелкас. Фактор за победата на солунчани бе и това, че цяло второ полувреме играха с човек повече заради червения картон на Макана Баку от гостите.

С успеха Десподов и компания имат пълен актив от шест точки след първите два мача в шампионата и само головата разлика им пречи да оглавят временното класиране. След паузата за националните отбори “двуглавите орли” ще гостуват на ОФИ Крит на 13-ти септември (събота), а в седмицата след това ще стартират и европейската си кампания.