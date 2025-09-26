Савиньо близо до нов договор с Ман Сити

Крилото на Манчестър Сити Савиньо е близо до споразумение с клуба за нов договор. 21-годишният футболист пристигна от Троа през 2024 г. От тогава той е играл в 48 мача за “гражданите” и има три гола. През лятото за него имаше оферта от страна на Тотнъм, но до трансфер не се стигна.

Бразилският национал игра в четири мача от началото на сезон и отбеляза първия си гол в мача срещу Хъдърсфийлд в Купата на лигата. Днес Пеп Гуардиола коментира качествата му: “За играчите в нападение винаги става дума за цифри - голове и асистенции. Савиньо създаде много миналия сезон, но в крайната фаза беше малко хаотичен. Той още се учи, защото е много млад. Той ще бъде играч от топ класа, защото може да играе по двете крила, има скорост и работи много. Ще направи тази стъпка и ще бъде топ играч за Ман Сити.

Pep 💬 Savinho created a lot [last season], the final third he [can] be active in the right moment... He's young, he will be a top class player. He created a lot versus Huddersfield and for me, I analyse what they do the body language, it doesn't matter - Champions League,… pic.twitter.com/0osLbhOZeQ — Manchester City (@ManCity) September 26, 2025