  • 29 сеп 2025 | 09:45
  • 255
  • 0
Пирин в пълен състав за гостуването на Лудогорец II

Отборът на Пирин Благоевград гостува на Лудогорец II в двубой от 10-ия кръг на Втора професионална лига.

„Орлетата“ влизат в мача в приповдигнато настроение, след като в предишния кръг се върнаха на победния път и ще търсят нов позитивен резултат далеч от дома.

В състава има една промяна – Лазар Стойчев отпада поради разтежение, а на негово място в групата влиза младият юноша Андрю Петков.
Домакините от Лудогорец II не се намират в най-добрата си форма, записвайки четири загуби в последните пет срещи, но остават непредсказуем и опасен съперник, срещу когото Пирин трябва да подходи с нужната концентрация.

Срещата е насрочена от 17:00 ч. на 29 септември (понеделник) на терена на Спортен център „Лудогорец“ в Разград.

