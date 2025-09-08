Вихрен обърна Пирин и продължи с доброто представяне

Вихрен (Сандански) победи с 2:1 Пирин (Благоевград) в двубой от седмия кръг на Втора лига. Домакините се нуждаеха от обрат, но все пак записаха успех и се изкачиха до третото място в класирането.

И трите попадения паднаха през първата част, когато първо Запро Динев откри от дузпа в 11-ата минута, но Леовандерсон Перейра изравни в 26-ата. Малко след това Методи Костов отбеляза второ попадение за своя тим (26’). През второто полувреме повече попадения не паднаха и така Вихрен се поздрави с успеха.

Така тимът от Сандански събира в актива си 16 точки и се изравнява с втория Дунав (Русе). Пирин от своя страна остава на шестата позиция с 10 пункта.