11-те на Пирин и Дунав

  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  Пирин (Благоевград)

  • 14 сеп 2025 | 14:09
Станаха ясни стартовите състави на Пирин и Дунав, които се изправят един срещу друг в двубой от осмия кръг на Втора лига. Срещата в Благоевград стартира в 15:15 часа.

ПИРИН - ДУНАВ

Стартови състави:

Пирин: 76. Красимир Костов, 38. Александър Дюлгеров, 4. Борис Иванов, 5. Николай Бодуров, 98. Георги Търтов, 25. Илиан Костов, 13. Евгени Георгиев, 17. Запро Динев, 6. Никола Бандев, 10. Марио Ивов, 29. Станислав Костов;

Дунав: 33. Георги Китанов, 26. Камен Хаджиев, 81. Марио Дилчовски, 88. Димитър Тодоров, 13. Акила Монтейро, 10. Кристиян Бойчев, 14. Радослав Апостолов, 78. Елисее Су, 99. Борислав Маринов, 9. Преслав Бачев, 7. Хюсеин Кельовлуев.

