Нанков: За Монтана няма лесни мачове

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков говори след поражението на тима с 0:3 от Лудогорец в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига.

"Започнахме добре мача, но не успяхме от двете ситуации, които имахме, да отбележим гол. Не се получи, а след като останахме с 10 човека, беше трудно. Няма как да не съм доволен, но бяхме малко плахи в дадени ситуации.



За Монтана няма лесни мачове. Идва домакинство на Черно море. Силен отбор с добър треньор. Ще се опитаме да се подготвим и дано да успеем", заяви Нанков.