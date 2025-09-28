Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Лудогорец и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Хювефарма Арена" е тази вечер от 20:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Стоянов.

"Орлите" влизат в срещата в отлично настроение, след като преди няколко дни стартираха с победа участието си в основната фаза на Лига Европа. Тимът на Руи Мота спечели гостуването си на Малмьо с 2:1, а идния четвъртък за разградчани предстои нов труден тест на международната сцена - домакинство на Бетис.

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

В родния шампионат днешните домакини са в серия от две поредни равенства - с Локомотив Пловдив (1:1) и Левски (0:0), така че със сигурност шампионите ще бъдат мотивирани да запишат успех, с който да се доближат на точка от временния лидер в класирането ЦСКА 1948, който обаче към този момент има два мача повече от Лудогорец.

Отборът на Монтана се изкачи до осмата позиция в подреждането благодарение на трите последователни победи, които записа над Септември София (2:0), Добруджа (1:0) и Ботев Пловдив (1:0), но преди седмица момчетата на Анатоли Нанков отстъпиха на Спартак във Варна.

Грип и контузии в Монтана преди Разград

Гостите ще бъдат без Иван Коконов, Васил Симеонов и Виктор Добрев, тъй като първият е болен, а другите двама са с контузии. Обратно в групата на монтанци е полузащитникът Александър Тодоров.

В лагера на "орлите" няма контузени или наказани играчи, но по всяка вероятност, предвид задаващата се битка с Бетис, Мота ще спести силите на част от основните си състезатели и ще даде възможност на такива, които получават по-малко време на терена.

Лудогорец - Монтана

Начало: 20:00 часа

Съдия: Георги Стоянов

Стадион: "Хювефарма Арена", Разград