Грип и контузии в Монтана преди Разград

Нападателят на Монтана Иван Коконов е болен и ще пропусне гостуването на Лудогорец. Освен на един от най-опитните в състава си старши треньорът на монтанци Анатоли Нанков няма да може да разчита още на вратаря Васил Симеонов и крилото Виктор Добрев, които са контузени. В групата се завърна отново полузащитникът Александър Тодоров.

Футболистите на Монтана направиха днес последна тренировка на клубната си база и след нея заминаха за Разград. Мачът с домакините е в неделя, от 20:00 часа.

Групата на Монтана за мача с Лудогорец:



Вратари: Юлиян Весков, Марсио Роса;



Защитници: Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Мартин Михайлов, Кристофър Ачеампонг, Соломон Джеймс, Ариан Мършуля;



Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиас Илиадис, Джоел Берхане, Важебах Сакор, Филип Ежике, Петър Атанасов, Борис Димитров, Калоян Стрински, Ибрахима Мохамад.