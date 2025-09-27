Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Грип и контузии в Монтана преди Разград

Грип и контузии в Монтана преди Разград

  • 27 сеп 2025 | 13:29
  • 1085
  • 0
Грип и контузии в Монтана преди Разград

Нападателят на Монтана Иван Коконов е болен и ще пропусне гостуването на Лудогорец. Освен на един от най-опитните в състава си старши треньорът на монтанци Анатоли Нанков няма да може да разчита още на вратаря Васил Симеонов и крилото Виктор Добрев, които са контузени. В групата се завърна отново полузащитникът Александър Тодоров.

Футболистите на Монтана направиха днес последна тренировка на клубната си база и след нея заминаха за Разград. Мачът с домакините е в неделя, от 20:00 часа.

Групата на Монтана за мача с Лудогорец:

Вратари: Юлиян Весков, Марсио Роса;

Защитници: Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Мартин МихайловКристофър АчеампонгСоломон Джеймс, Ариан Мършуля;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиас Илиадис, Джоел БерханеВажебах СакорФилип Ежике, Петър Атанасов, Борис Димитров, Калоян СтринскиИбрахима Мохамад.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1973
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4617
  • 3
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2377
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1096
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1381
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 987
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17040
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131826
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61195
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4617
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1973
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2377
  • 3