Васил Симеонов пропуска двубоя с Лудогорец

Титулярнияр вратар на Монтана Васил Симеонов ще пропусне и предстоящото гостуване на Разград в неделя. Капитанът на монтанци продължава да чувства болки в лявото рамо и се готви индивидуално.



27-годишният футболист пострада при домакинската победа с 1:0 над Добруджа и оттогава неговото място под рамкара зае Марсио Роса. На стадион "Огоста" се надяват Симеонов да започне тренировки с отбора от следващата седмица.