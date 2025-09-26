Популярни
Васил Симеонов пропуска двубоя с Лудогорец

  • 26 сеп 2025 | 21:16
Васил Симеонов пропуска двубоя с Лудогорец

Титулярнияр вратар на Монтана Васил Симеонов ще пропусне и предстоящото гостуване на Разград в неделя. Капитанът на монтанци продължава да чувства болки в лявото рамо и се готви индивидуално.

27-годишният футболист пострада при домакинската победа с 1:0 над Добруджа и оттогава неговото място под рамкара зае Марсио Роса. На стадион "Огоста" се надяват Симеонов да започне тренировки с отбора от следващата седмица.

