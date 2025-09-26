Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Светкавица (Търговище)
  3. Емил Янчев: Да стане хубав мач

Емил Янчев: Да стане хубав мач

  • 26 сеп 2025 | 09:40
  • 1700
  • 0

В неделя, Светкавица (Търговище) ще играе с втория отбор на Черно море във Варна. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„В мачовете срещу дублиращите отбори винаги трябва да се раздаваш максимално и да си концентриран през всичките 90 минути. Именно на такъв съперник ще гостуваме. Подготвен отбор от млади състезатели, с безспорни качества и амбиции да се утвърдят в мъжкия футбол. Очаквам да се получи хубав двубой, защото и двата отбора разчитат на футболните си умения. Ще играем колкото можем. Не сме се предали. Ще направим възможното да им се противопоставим успешно“, коментира пред Sportal.bg Емил Янчев, президент на търговищкия тим.

