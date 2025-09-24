Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред Sportal.bg някои от актуалните теми в българския футбол. По-рано през деня президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обяви името на новия треньор на националния отбор - Александър Димитров. Тодор Янчев пък поема младежите. Босът на "белите" говори и относно разправията с фенове, която се заформи в квартал "Овча купел" след нулевото равенство с Берое.

"Смятам, че назначението на Александър Димитров е за добро. Той дълго време работи с младежите, сега ще има възможност да развие идеите си на по-високо ниво. Вярвам, че ще даде шанс на момчетата, с които работеше. Вярвам, че това ще бъде неговото кредо. Георги Иванов е прав, че националният отбор пропадаше с Илиан Илиев. Георги доста дълго време го търпя. На Илиан не му достигна панталон. Не може да очакваш нещо сериозно, викайки своите от Варна на по 30-35 г. Какъв национален селекционер си, когато всеки ден си на "Тича" или някъде там около Морската градина. Тази работа така не става.

Пожелавам успех на Александър Димитров и Тодор Янчев! Тошко е възпитано и добро момче, коректно, но съм му го казвал и преди - трябва да е по-строг, по-взискателен. Той е шефът - няма космонавти, няма други звезди. Който не се съобразява, казваш му: Go Home. И нека изисква от клубните треньори да пускат повече българи. Е, има такива отбори, които играят почти изцяло с чужденци, но те си плащат за това. Нали знаете: всяко удоволствие се заплаща.

На следващия домакински мач на Славия ще има ред и дисциплина. Феновете да подкрепят отбора! Аз съм представител на друго поколение и не се крия като мишка. Затова колата спря и слязох да чуя какво има да ми казват. Получих псувни, които няма да забравя. Венци Стефанов не забравя. Не разбирам защо търсят сметка по спортно-техническите въпроси от президента.

И други отбори имат проблеми, но все едно в ЦСКА никой да не казва нищо на Керкез, а да искат президента да нареди отбора и да ги накара да създават положения. Има нещо сбъркано. Псуват ме заради това, че не сме вкарали гол. Всеки, който гледа футбол, знае, че от президента се иска друго: да дава заплати, да осигурява лагерите и екипировката, да плаща транспорта, храната, да поема разходите по даден мач, да издържа ДЮШ и т.н. И вие го знаете това, нали? Както казах, ще взема мерки. Надявам се на победа срещу Спартак (Варна). Надявам се да тръгнем нагоре", заяви босът на най-стария столичен клуб.