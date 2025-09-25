Арда ще домакинства в Стара Загора още веднъж

Поради продължаващ ремонт на тревното покритие на стадион „Арена Арда“ в гр. Кърджали, срещата от X-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/ между отборите на ПФК „Арда“ Кж и ПФК „Ботев Враца“ Вр, насрочена за 28.09.2025 г от 17.30 часа , ще се играе по програма на стадион „Берое“ Стара Загора, вместо на стадион „Арена Арда“ Кърджали, обяви спортно-техническата комисия към БФС.

Това ще е трето поредно домакинство на Арда в Града под липите. Преди това "сините" от Кърджали приеха ЦСКА (1:0) и Черно море (0:1).