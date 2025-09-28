Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
Арда (Кърджали) приема Ботев (Враца) във втория неделен мач от efbet Лига. Срещата на стадион "Берое" ще започне с първия съдийски сигнал на Драгомир Драганов в 17:30 часа. Както е известно, отборът на Александър Тунчев временно домакинства в Стара Загора заради подмяна на тревното покритие на стадиона в Кърджали.

Арда ще домакинства в Стара Загора още веднъж
Арда ще домакинства в Стара Загора още веднъж

Арда (Кърджали) се намира в колеблив период, като в последните пет мача от шампионата хората на Сашо Тунчев имат само един успех - срещу ЦСКА с 1:0. Този мач всъщност доведе до уволнението на Душан Керкез начело на "червените". В последния си двубой Арда падна с 0:1 срещу Черно море, но игра добре срещу "моряците" под Аязмото, макар дълго време да действа с десет души на терена.

Ботев (Враца) има нов старши треньор
Ботев (Враца) има нов старши треньор

Ботев (Враца) пък отваря нова страница, след като досегашният наставник Христо Янев пое към Борисовата градина. На мястото на бившия национал застана юношата на Левски Тодор Симов, на когото залагат много надежди под връх Околчица. Янев се раздели с врачани с реми (1:1) срещу ЦСКА, като Даниел Генов се включи много силно в срещата - вкара изравнителния гол и уцели гредата от фаул.

Арда (Кърджали) - Ботев (Враца)

Съдия: Драгомир Драганов
Начало: 17:30 часа
Стадион: "Берое", Стара Загора

