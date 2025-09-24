Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Кметът на Враца обяви раздялата с Янев, чака се "приятна изненада"

Кметът на Враца обяви раздялата с Янев, чака се "приятна изненада"

  • 24 сеп 2025 | 14:50
  • 975
  • 2
Кметът на Враца обяви раздялата с Янев, чака се "приятна изненада"

Кметът на Враца - Калин Каменов, обяви раздялата с Христо Янев, който ще застане начело на ЦСКА. Каменов обяви, че начело на Ботев (Враца) ще застане "талантлив български треньор, желан от голяма част от отборите в Първа лига" и го представи като "приятна изненада".

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА
Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

"За добро или за лошо Христо Янев избра своето бъдеще и то не е свързано с Ботев Враца. Пожелавам му успех с отбора на сърцето му и му благодаря за годините прекарани в Ботев Враца. Въпреки всички трудности, той успя да изгради боеспособен тим с български играчи, който може да се противопостави на всеки. Още днес всички привърженици на Ботев Враца ще разберат кой талантлив български треньор ще поеме четата на Господарите на Северозапада. Става въпрос за специалист, желан от голяма част от отборите в Първа лига. Очаквайте приятна изненада…", написа Калин Каменов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Отложиха пресконференцията за нелегалните залагания

Отложиха пресконференцията за нелегалните залагания

  • 24 сеп 2025 | 09:55
  • 7889
  • 4
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 22433
  • 36
БФС, МВР и НАП с подробности за футболистите, залагали на български мачове

БФС, МВР и НАП с подробности за футболистите, залагали на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 08:00
  • 7106
  • 3
Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

  • 24 сеп 2025 | 08:00
  • 7027
  • 18
Мерт Дурмуш дебютира пред погледа на 23-годишната президентка на Тернана

Мерт Дурмуш дебютира пред погледа на 23-годишната президентка на Тернана

  • 24 сеп 2025 | 02:30
  • 13917
  • 1
Едисон Йорданов с важен принос за победа на Беершот

Едисон Йорданов с важен принос за победа на Беершот

  • 23 сеп 2025 | 23:16
  • 1904
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 72063
  • 159
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 22433
  • 36
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 19017
  • 56
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 9228
  • 4
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 5546
  • 4
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 8821
  • 9