Кметът на Враца обяви раздялата с Янев, чака се "приятна изненада"

Кметът на Враца - Калин Каменов, обяви раздялата с Христо Янев, който ще застане начело на ЦСКА. Каменов обяви, че начело на Ботев (Враца) ще застане "талантлив български треньор, желан от голяма част от отборите в Първа лига" и го представи като "приятна изненада".

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

"За добро или за лошо Христо Янев избра своето бъдеще и то не е свързано с Ботев Враца. Пожелавам му успех с отбора на сърцето му и му благодаря за годините прекарани в Ботев Враца. Въпреки всички трудности, той успя да изгради боеспособен тим с български играчи, който може да се противопостави на всеки. Още днес всички привърженици на Ботев Враца ще разберат кой талантлив български треньор ще поеме четата на Господарите на Северозапада. Става въпрос за специалист, желан от голяма част от отборите в Първа лига. Очаквайте приятна изненада…", написа Калин Каменов.