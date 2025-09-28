Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат

Популярни
  • 28 сеп 2025 | 15:38
  • 1344
  • 0
Пламен Камбуров (Шкода Фабия, НС1) записа втора поредна победа в планинския шампионат, след като спечели планинско „Враца“ днес с аванс от 11,92 секунди пред Ивайло Игнатов (Субару Импреза, НС2).

Камбуров и Игнатов завършиха първи и втори и в трите състезателни манша, като Игнатов спечели и първата позиция в неговия клас НС2.

"Писта София 2025" предложи интригуващи битки на феновете на автомобилизма
"Писта София 2025" предложи интригуващи битки на феновете на автомобилизма

Трето място в генералното класиране зае победителят в клас НС4 Венцислав Цонев (Пежо 106), а четвърти остана най-бързият в НС3 Димитър Кондев (Хонда Сивик), като Кондев влезе в третия кръг като лидер в шампионата.

Топ 6 във Враца допълниха Юлиан Серафимов (Хонда Сивик, НС4) и Кирил Тодоров (Опел Корса, RC4). Общо 26 пилоти завършиха третия кръг от планинския шампионат.

Официално: Няма да има „Писта Стара Загора 2025“
Официално: Няма да има „Писта Стара Загора 2025“
