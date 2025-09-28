Президентът на ФИА не подкрепя още спринтове във Формула 1

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем се изказа негативно за възможността да има увеличение на броя на спринтовите състезания в календара на Формула 1.

Догодина те остават шест, но се очаква, че от 2027 може да станат 10 и след това да нараснат до 12, като тази промяна трябва да бъде съгласувана с всички страни, участващи във Формула 1: ФИА1 ФОМ и отборите.

Max's championship gap has reduced after Baku! 👀



But Oscar still holds the lead as we head into the final rounds of the season 📊#F1 pic.twitter.com/rBAnC3vISs — Formula 1 (@F1) September 27, 2025

Готов ли е Пиастри за напрежението във финалната битка?

Наскоро тази възможност коментира главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали, като той обясни, че са възможни още промени във формата на състезателните уикенди и дори използването на обърнати стартови решетки за спринтовете.

„На първо място, такава промяна ще увеличи натоварването върху персонала на ФИА – обясни Бин Сулайем пред Viaplay. – Нашите служители и сега пътуват много по състезания. Но трябва да се запитаме и дали увеличаването на спринтовете ще е добро за отборите във Формула 1."

Доменикали отново намекна, че в бъдеще ще има повече спринтове

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages