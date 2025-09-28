Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Президентът на ФИА не подкрепя още спринтове във Формула 1

Президентът на ФИА не подкрепя още спринтове във Формула 1

  • 28 сеп 2025 | 15:10
  • 991
  • 1

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем се изказа негативно за възможността да има увеличение на броя на спринтовите състезания в календара на Формула 1.

Догодина те остават шест, но се очаква, че от 2027 може да станат 10 и след това да нараснат до 12, като тази промяна трябва да бъде съгласувана с всички страни, участващи във Формула 1: ФИА1 ФОМ и отборите.

Готов ли е Пиастри за напрежението във финалната битка?
Готов ли е Пиастри за напрежението във финалната битка?

Наскоро тази възможност коментира главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали, като той обясни, че са възможни още промени във формата на състезателните уикенди и дори използването на обърнати стартови решетки за спринтовете.

„На първо място, такава промяна ще увеличи натоварването върху персонала на ФИА – обясни Бин Сулайем пред Viaplay. – Нашите служители и сега пътуват много по състезания. Но трябва да се запитаме и дали увеличаването на спринтовете ще е добро за отборите във Формула 1."

Доменикали отново намекна, че в бъдеще ще има повече спринтове
Доменикали отново намекна, че в бъдеще ще има повече спринтове
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В следващите два старта фаворит ще е Макларън

В следващите два старта фаворит ще е Макларън

  • 28 сеп 2025 | 19:03
  • 3122
  • 0
Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

  • 28 сеп 2025 | 17:05
  • 1555
  • 0
Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете

Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете

  • 28 сеп 2025 | 16:34
  • 2693
  • 1
Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат

Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат

  • 28 сеп 2025 | 15:38
  • 1344
  • 0
Алпин с първа победа в WEC от 2022 година насам

Алпин с първа победа в WEC от 2022 година насам

  • 28 сеп 2025 | 14:35
  • 1235
  • 0
Йос Верстапен спечели рали титлата на Белгия

Йос Верстапен спечели рали титлата на Белгия

  • 28 сеп 2025 | 13:16
  • 790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11148
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 968
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118526
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35710
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26253
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3971
  • 0