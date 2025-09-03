Доменикали отново намекна, че в бъдеще ще има повече спринтове

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали отново говори за бъдещето на спорта и намекна, че то ще включва повече спринтови състезания на година.

Спринтовете бяха въведени през 2021 година и първоначално бяха по три на брой на сезон, впоследствие обаче тяхната бройка беше удвоена до шест, колкото са спринтовете и през сезон 2025. Очакванията са тази бройка да се запази и догодина, но Доменикали намекна, че в бъдеще това може да се промени. Италианецът обаче отчете, че Формула 1 няма да последва примера на MotoGP, където има спринт всеки уикенд.

„Дискутираме темата с формата, който ще използваме в близките години, стартирайки от спринтовите уикенди. Трябва да разберем дали да ги увеличим, как да ги увеличим и дали трябва да използваме различен формат. Имаме няколко дискусии, които да проведем с отборите, за да изберем посоката. Трябва да кажа, че освен стартира фенове, всеки иска спринтов уикенд. Промоутърите искат този формат, а вече и пилотите имат интерес към него.



„Малко съм провокативен, но свободните тренировки са интересни само за най-големите специалисти, хората, които искат повече екшън, предпочитат спринтовите уикенди. С тях има повече теми за дискутиране в петък, когато има квалификационна сесия, но моето разбиране е, че това трябва да стане част от културата на Формула 1.



„Тенденцията е ясна: мога да ви гарантирам, че след няколко години ще има искане всички уикенди да използват един и същ формат. Не казвам, че ще последваме примера на MotoGP, където има спринтове всеки уикенд, защото това е прекалено голяма стъпка. Аз го виждам като процес на узряване, който уважава традициите.



„Колкото до пилотите, първоначално 18 бяха против и двама – за, а днес е обратното. Обсъдихме това по време на вечеря, която организирахме в Австрия. Дори и Макс (Верстапен), с когото проведох личен разговор, започва да осъзнава, че има смисъл, така че аз вижда еволюция във всички. В крайна сметка пилотите са родени, за да се състезават.



„Промоутърите и феновете искат повече екшън. А сега, след като разбраха, че това е възможно, нашите проучвания показват, че мнозинството от публиката иска пилотите да се борят за резултати. Да го кажем просто – те са отегчени от свободните тренировки. Това е факт, който ние не можем да игнорираме“, каза Доменикали.

Италианецът също така дискутира и възможността в бъдеще състезанията във Формула 1 да бъдат по-къси. Доменикали отново не подмина и темата за обърнатите стартови решетки, като тези във Формула 2 и Формула 3.

„В много от нашите канали ние виждаме, че обзорните клипове се гледат много. За тези от нас, които сме израснали със сегашния формат, всичко е наред както си е, но има голяма порция от фенове, която иска да гледа само ключовите моменти. Днес нещата вървят добре, но ние не трябва да лежим на стари лаври. Трябва да мислим за следващата стъпка.



„Обърнатите решетки са в нашия дневен ред. Дискутирали сме ги и преди, но в следващите месеци ще трябва да намерим куража отново да обсъдим темата, защото съм чувал няколко пилоти да я предлагат. Първоначално всички бяха против, но в последната среща част от тях се зачудиха защо не го изпробваме. Не мисля, че тук има правилно или грешно решение, всяко мнение е важно. Ще преценим заедно с ФИА и ще интерпретираме тенденцията по най-добрия възможен начин, това е сигурно“, обясни Доменикали.

