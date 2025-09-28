Цветомир Найденов се подиграва с “футболните разбирачи”

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново е активен на страницата си във “Фейсбук”. Този път той публикува пост към “футболните разбирачи”.

“Мда. Този уикенд сме първи, няма кво да се обърка. Билковата аптека на Петте кьошета работи днес специално за футболните разбирачи”, написа Найденов, а публикацията му бе придружена и от снимка на класирането в елита.

То се оглавява именно от ЦСКА 1948, а зад “червените” са Левски и Локомотив (Пловдив). “Сините” и Лудогорец обаче имат съответно мач и два по-малко и при успех ще изместят настоящия лидер от върха.