Стефан Сотиров бе преизбран за председател на УС на ЦСКА 1948

От ЦСКА 1948 обявиха, че след провеждането на Общото събрание на клуба начело на Управителния съвет остава Стефан Сотиров.

"Уважаеми армейци,

Вчера в Централния Военен Клуб в София бе проведено годишното Общо събрание на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“, притежаващо 100% от акциите на любимия ни отбор.

На събранието бяха приети представените пред членовете Финансов отчет и Доклад за дейността на Сдружението за 2024 г.

Общото събрание гласува доверие на досегашния състав на Управителния съвет за нов четиригодишен мандат, а за Председател на Управителния съвет бе преизбран Стефан Сотиров.

Както обикновено, проведените обсъждания доведоха до градивни идеи и предложения, които ще бъдат взети предвид от оперативното ръководство.

ЦСКА е единственият елитен български клуб, който принадлежи изцяло на своите фенове", написаха от ЦСКА 1948 в своя профил в социалните мрежи.