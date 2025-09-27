Леклер не очаква подобрение в представянето на Ферари

Шарл Леклер демонстрира песимизъм относно евентуалното подобрение в представянето на Ферари до края на сезон 2025 във Формула 1. В Баку Люис Хамилтън и Шарл завършиха едва 8-и и 9-и, което се оказа разочарование след силното начало на уикенда в петък.

Но в квалификацията Хамилтън не успя да излезе от втората част, а Леклер катастрофира в началото на битката на десетте най-бързи. В състезанието двамата нямаха реални шансове да стигнат по-напред от дъното на топ 10.

„В Баку просто не бях на нивото, на което трябваше да съм – обясни Леклер пред Viaplay. – А и колата ни не беше достатъчно бърза, но това не е оправдание. Заради грешката ми в третата част на квалификацията трябваше да стартирам зад коли, които имат по-лошо състезателно темпо от нас, но са бързи на правите и изпреварванията бяха много трудни.

„През цялото състезание бях в трафик и не успях да наваксам позициите, които загубих в квалификацията. Сега ни предстоят трудни състезания, ситуацията не е като миналата година, когато имахме подобрения по пода за „Монца“ и оттам имахме по-добри резултати.

„Тази година няма такова нещо и не мисля, че имаме някакви надежди за сериозно подобрение оттук нататък до края на сезона.“

