Венцеслав Иванов: Сред най-добрите са

  Ком (Берковица)
  26 сеп 2025 | 09:06
Утре Ком (Берковица) играе в Полски Тръмбеш с местния Янтра. Срещата е от шестия кръг на Северозападната Трета лига.

„След тежкото гостуване в Мездра, предстои също толкова сериозно в Полски Тръмбеш. Наясно сме, че излизаме срещу един от най-добрите и обиграни отбори в групата. Имат опитни играчи, които могат да накажат всяка грешка. Много силни са в атака. Домакински отбор. Нямаме притеснение. Винаги излизаме с амбицията да вземем максимума. Трябва да се настроим за тежки 90 минути, които да изиграем с пределна концентрация“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.

