Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Новият наставник на ЦСКА - Христо Янев, остана крайно недоволен от представянето на отбора при равенството (1:1) срещу Локомотив (София). Най-сериозна критика отнесе резервата Брахими, който се появи след почивката, но в края на срещата бе заменен от Чорбаджийски. Янев в прав текст заяви, че го е пуснал, за да тормози съперника, а той е създал проблеми на своя тим.

"Много неща не ни достигнаха. Далеч сме от играта, която ЦСКА трябва да показва. Видях много слабости в играта и трябва да свършим много работа. Ако искаме да променим играта, трябва да работим като луди.

Липсва ни постоянството, самочувствие. Не мога да си представя, че водим с 1:0 и нямаме контрол над топката. Липсата на кративност също оказва влияние. Трябва да седнем и изчистим някои неща.

Не мога да бъда доволен, когато си отбелязал един гол, когато не си създал няколко ситуации. Годой и Питас? Имаме добри нападатели, но трябва да ги захранваме с добри топки. Трябва да имаме флангови играчи и добри халфове, които да играят напред с топката. Това, което видях, трябва да върнем самочувствието на отбора", отбеляза Янев, след което каза защо е извършил двойна смяна на Мохамед Брахими.

"За малкото време, в което беше на терена, загуби почти всички топки, в които можеше да спечели предимство. Ние го пуснахме с ясната идея да създаде проблеми на отбраната на Локо (София), а той създаде повече на нас", заяви треньорът на "червените", а след това продължи:

"За мен това кой ще носи капитанската лента, няма кой знае какво значение. Всеки стъпил на терена и трябва да покаже, че е лидер.

Чувствам голяма отговорност да променя онова, което се случва с отбора. Трябва всички заедно да се обединим - фенска маса, клуб, отбор. За да бъдем доволни от крайния продукт.

Няма значение какво предстои за отбора. Ние трябва да се подобряваме всяка седмица. Лудогорец е част от програмата. Трябва да се готвим за това, което ни предстои. Ще се готвим да изглеждаме по-добри от това, което показахме днес като продукция и динамика", обеща Янев по повод предстоящото домакинство на Лудогорец след седмица.

