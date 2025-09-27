Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Стойчо Младенов и Тодор Янчев гледат мача в "Надежда"

27 сеп 2025 | 20:37

  • 27 сеп 2025 | 20:37
  • 4660
  • 2
Стойчо Младенов и Тодор Янчев гледат мача в "Надежда"
Две от легендите на ЦСКА Стойчо Младенов и Тодор Янчев гледат един до друг дербито от efbet Лига между "червените" и Локомотив (София) в "Надежда".

Както е известно, наскоро Янчев беше назначен за треньор на младежкия национален отбор, какъвто Екзекутора на Ливърпул беше в края на 90-те години на миналия век. На два пъти Тошко стана шампион с ЦСКА под ръководството на Младенов - 2003 и 2008 г., а по-късно беше асистент на Младенов в Кайсар и на "Армията".

В ложата на стадиона на "железничарите" е и наставникът на дубъла на "червените" Валентин Илиев.

Снимки: Startphoto

