Очаквайте: Левски продължава подготовката си за важния сблъсък с Лудогорец в петък
  Кюстендил свали Струмска слава от върха на Югозапад, Дани Младенов вкара директно от корнер

Кюстендил свали Струмска слава от върха на Югозапад, Дани Младенов вкара директно от корнер

  • 18 сеп 2025 | 10:17
  • 315
  • 0
Кюстендил свали Струмска слава от върха на Югозапад, Дани Младенов вкара директно от корнер

Кюстендил записа най-категоричната си победа от началото на новия сезон в Югозападната Трета лига. Отборът на играещия треньор Даниел Младенов спечели с класическото 3:0 домакинството си на Струмска слава от осмия кръг на първенството.

Успехът можеше да е още по-изразителен, но през второто полувреме две попадения на кюстендилци бяха отменени. Резултатът на стадион "Осогово" беше открит от Любослав Любомиров, а малко по-късно Дани Младенов удвои преднината на домакините, разписвайки се директно от ъглов удар.

След почивката Даниел Гогов реализира хубав гол от 25 метра и сложи точка на спора. По този начин Кюстендил свали Славата от върха в класирането и се изравни по точки с настоящия лидер Рилски спортист, който има предимство заради по-добрата си голова разлика. Победата е пета поредна за възпитаниците на Младенов, които само след няколко дни гостуват на Балкан (Ботевград).

Тимът от Радомир се смъкна до четвъртата позиция в подреждането, а през уикенда ще се изправи срещу дубъла на Славия у дома.

