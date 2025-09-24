Венеция изхвърли Верона след изпълнение на дузпи, градушка прекъсна дербито

Популярни
Втородивизионният Венеция елиминира елитния Верона от турнира за Купата на Италия и се класира за 1/8-финалите след успех като гост с 5:4 след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши при нулево равенство, като двата отбора си отправиха общо три точни удара за 90 минути. През първото полувреме Компаньон пропусна добър шанс за гостите, а Аяйи от Верона стреля няколко пъти над вратата. След почивката Бела-Кочап и Сидибе пропиляха по една добра възможност за двата отбора. Саградо бе най-близо до гола, но негов удар от малък ъгъл срещна напречната греда.

При дузпите единствено Ензо Ебосе пропусна от бялата точка, като това бе вторият 11-метров наказателен удар, който домакините изпълниха.

В началото на второто полувреме двубоят бе прекъснат за 15-ина минути заради градушка. През това време играчите се прибраха в съблекалните.

На 1/8-финалите Венеция ще срещне Интер.

Снимки: Imago

