Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Златанов: Волейболът се развива, намерили сме правилния път

Димитър Златанов: Волейболът се развива, намерили сме правилния път

  • 27 сеп 2025 | 18:40
  • 1221
  • 0

Легендата Димитър Златанов е обнадежден за бъдещето на българския волейбол, предвид успехите на мъжкия национален отбор на световното първенство.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се класираха на финал, след като спечелиха полуфинала с Чехия с 3:1.

6 от 6! България е единственият отбор без загуба на СП
6 от 6! България е единственият отбор без загуба на СП

“Имахме надежди за този млад и перспективен отбор. Заявиха го момчетата и го доказаха, неочаквано за мнозина. Браво на Бленджини, който успя да направи това нещо. Благодарение на базата в Самоков успя да се концентрира работата в отбора. Видях самочувствие и желание. Оттук-нататък само напред”, сподели пред БНТ Златанов.

Любо Ганев: Всички трябва да се съобразяват с България, като състезател не съм се вълнувал толкова
Любо Ганев: Всички трябва да се съобразяват с България, като състезател не съм се вълнувал толкова

Сребърният медалист от Мондиала в София през 1970 година отличи опита на Александър Николов.

"Когато му дойде трудна топка, противникът не може да прецени къде да сложи блок и той си ги отиграваше. Трудно за него, но успешно", допълни сребърният медалист от Олимпийските игри в Москва през 1980 година.

Джанлоренцо Бленджини: Вече мислим за утре! Ще трябва да вложим цялата си ментална енергия
Джанлоренцо Бленджини: Вече мислим за утре! Ще трябва да вложим цялата си ментална енергия

Според него младостта на отбора подсказва, че трябва да се наблегне на работа в школите.

"Сравнение с отбора преди 55 години не можем да направим. Волейболът се развива и го има. Намерили сме правилния път. Младостта на отбора подсказва да се работи в детско-юношеския спорт по най-правилния начин, за да сме готови за световния волейбол. На финала трябва да играе освободени със същия заряд и желание. Трябва да дадем максимум. Този отбор е млад и има голяма перспектива. Трябва още да се сплотят и да се подготвят допълнителни резерви. Ще дойдат нови, за да се окомплектова отбор от 12-14 човека, които са равностойни. Намериха правилния път и вярват в Бленджини, който ги накара да мислят по различен начин. Ще имаме само добри успехи", надява се Златанов.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17506
  • 32
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

  • 28 сеп 2025 | 06:25
  • 5812
  • 0
Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

  • 28 сеп 2025 | 03:24
  • 1531
  • 0
Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
  • 1326
  • 0
Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

  • 27 сеп 2025 | 20:24
  • 5068
  • 0
Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  • 27 сеп 2025 | 20:18
  • 12770
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17506
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132268
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61765
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4753
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2030
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2453
  • 3