Илиян Станчев: Бият наред

Утре Черноломец (Попово) играе в Балчик срещу местния Черноморец. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Настроението и самочувствието в отбора са приповдигнати. Ясно е защо. Показахме добри игри досега и резултатите го потвърждават. Искаме да продължим така. Предстои ни гостуване на лидера. Черноморец спечели всичките си мачове до момента. Води го млад, амбициозен треньор. Винаги са сериозен съперник. Както и досега обаче, сигурното е, че няма да изневерим на нашия стил. Вярваме във възможностите си. Излизаме да се надиграваме с амбицията да вземем максимума от мача“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.