Обичан варненски треньор празнува юбилей

Един от най-изявените треньори през изминалите десетилетия в ДЮШ на Спартак (Варна) Йордан Владимиров празнува на днешния 20 септември 75 години. Той е пример за вярност и лоялност към клуба. Като играч преминава през различните възрастови формации. По време на състезателната си кариера се слави като един от най-бързите десни защитници в страната. Между 1969 и 1975 г. играе 63 срещи за отбора в "А" и "Б" група, но контузия e причина да прекрати кариерата си в разцвета на силите си.

След края на спортната кариера се отдава на треньорска дейност, а в последните години работеше и като домакин на Спартак. И до сега Бате Данчо, както го наричат привърженици и играчи, е на трибуната на клубния стадион и продължава да живее с победите и загубите на любимия отбор. Под негово ръководство израстват мнозина играчи на "соколите", които играят по-късно с успех и за други футболни клубове от страната като Димитър Трендафилов, Галин Господинов, Кирил Христов, Георги Иванов - Геша , Желязко Желязков, Георги Иванов - Русия, Траян Дянков, Пенчо Йорданов, Йордан Терзиев.

"Минаха години, но спомените остават. Няма как да се забравят. Мога да припомня, че между 1998 и 2011 г. децата от различни възрастови групи на Спартак ежегодно участваха в престижни международни турнири. Бях организатор на тази инициатива. Родителите поемаха разходите на децата в турнирите и не влизахме в задължения към клуба. За тях това бе една идеална възможност да видят каква е обстановката в големите клубове, от къде са тръгнали големите играчи и да се постараят да последват примера им", заяви за Sportal.bg юбилярът.



Пламен Трендафилов