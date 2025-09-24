Заги с последен шанс в Славия

Огромното напрежение в Славия, което избуя след равенството с Берое (0:0), може да вземе жертва. Това ще бъде треньорът Златомир Загорчич, чийто стол ще се разклати много сериозно, ако "белите" не победят Спартак Варна в неделя, пише "Мач Телеграф".

Славия се представя под очакваното ниво от началото на сезона, като заема срамното предпоследно място с едва 6 точки от 9 мача, като толкова има и пълният с младоци тим на Септември София. Вече на няколко пъти Заги, който е любимец на феновете, запазва поста си, въпреки че нивото на Славия спада с всеки изминал сезон.

Сега Венци Стефанов може да прибегне до тази сериозна рокада, защото не иска отборът му да бъде замесен в битката за оцеляване.