  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Заги с последен шанс в Славия

Заги с последен шанс в Славия

  • 24 сеп 2025 | 10:43
  • 155
  • 0

Огромното напрежение в Славия, което избуя след равенството с Берое (0:0), може да вземе жертва. Това ще бъде треньорът Златомир Загорчич, чийто стол ще се разклати много сериозно, ако "белите" не победят Спартак Варна в неделя, пише "Мач Телеграф".

Славия се представя под очакваното ниво от началото на сезона, като заема срамното предпоследно място с едва 6 точки от 9 мача, като толкова има и пълният с младоци тим на Септември София. Вече на няколко пъти Заги, който е любимец на феновете, запазва поста си, въпреки че нивото на Славия спада с всеки изминал сезон.

Сега Венци Стефанов може да прибегне до тази сериозна рокада, защото не иска отборът му да бъде замесен в битката за оцеляване.

