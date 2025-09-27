Ливърпул ще търси реванш срещу Кристъл Палас

Популярни
  27 сеп 2025 | 07:33
Кристъл Палас посреща Ливърпул в мач от шестия кръг на Премиър лийг на стадион "Селхърст Парк". Двубоят ще започне в 17:00 часа, като главен съдия ще бъде Крис Кавана. Очаква се интересен сблъсък между отбор, който се стреми да затвърди позициите си в горната половина на таблицата, и лидера в класирането, който се опитва да запази перфектния си старт в първенството.

Ливърпул доминира в началото на кампанията, като заема първото място с максималните 15 точки от 5 изиграни мача и голова разлика 11:5. Мърсисайдци демонстрират отлична форма под ръководството на Арне Слот и имат възможност да затвърдят лидерската си позиция с евентуална победа. Кристъл Палас се представя над очакванията и се намира на петата позиция с 9 точки. "Орлите" показват стабилна игра в защита и ще се опитат да се изкачат още по-нагоре в класирането, ако успеят да спрат победния ход на гостите.

Кристъл Палас демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи и три равенства. "Орлите" записаха важна победа като гост срещу Уест Хам (2:1), последвана от равенство срещу Милуол (1:1) в "Карабао Къп". Преди това тимът завърши наравно със Съндърланд (0:0), но впечатли с категорична победа като гост срещу Астън Вила (3:0).

Ливърпул наниза седем поредни победи във всички турнири след загубата с дузпи именно от Кристъл Палас в двубоя за "Къмюнити Шийлд". Мърсисайдци надвиха последователно Борнемут, Нюкасъл, Арсенал, Бърнли и Евертън в Премиър лийг, а освен това спечелиха срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига и елиминираха Саутхамптън в "Карабао Къп".

Исмаила Сар впечатлява с изявите си за Кристъл Палас с два гола в Премиър лийг досега. Сенегалският нападател демонстрира отлично позициониране и завършващ удар, като е реализирал два от трите си удара към вратата. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Астън Вила, когато отбеляза гол и създаде няколко опасни положения.

Райън Гравенберх се превръща в изненадващо ефективен играч в средата на терена за Ливърпул. Нидерландският полузащитник вече има два гола и една асистенция в първенството. Най-силното му представяне дойде в дербито срещу Евертън. В този двубой Гравенберх отбеляза гол и направи асистенция. Неговата универсалност и способност да се включва в атаките го правят ключов играч в схемата на Арне Слот.

Снимки: Gettyimages

