Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От Мерцедес прогнозираха оспорвана битка с Ферари и Ред Бул до края на сезона

От Мерцедес прогнозираха оспорвана битка с Ферари и Ред Бул до края на сезона

  • 26 сеп 2025 | 12:27
  • 1088
  • 1

Техническият директор на отбора на Мерцедес Джейм Алисън прогнозира, че битката между Сребърните стрели, Ферари и Ред Бул за второто място в конструкторския шампион ще бъде много оспорвана до края на сезона във Формула 1.

След подиума на Джордж Ръсел и четвъртото място на Андреа Кими Антонели в Баку миналата седмица Мерцедес се изкачи на второто място, изпреварвайки тима на Ферари, докато Ред Бул е на опашката в класирането сред тези три отбора. В него Сребърните стрели са начело с 290 точки и аванс от само четири пред Черните кончета, а изоставането на Биковете е 18 пункта след двете поредни победи на Макс Верстапен в Италия и Азербайджан.

„Е, отчайващо оспорвано е, ние сме с много малко пред Ферари и със съвсем малко повече пред Ред Бул. И трите отбора ще искаме второто място. Ред Бул навлязоха в добра серия и Макс се намира в невероятна форма с тази кола. Ферари също са силен опонент. Нашият фокус ще бъде върху това и двете ни коли да взимат добри точки всеки уикенд“, коментира Алисън.

„Ние сме господари на собствената си съдба, защото тя зависи от нашата подготовка за съответния уикенд, доброто изпълнение на плана ни и предоставянето на добра платформа на пилотите, които да могат да завъртят много обиколки в петък. Това е много важно, за да могат те да натрупат увереност за важните моменти в събота и неделя. Ние очакваме битката да бъде много оспорвана до края на сезона, но не забравяме, че нашите шансове ще си зависят изцяло от нас“, добави още британецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

  • 28 сеп 2025 | 09:53
  • 199
  • 0
Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 233
  • 0
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
  • 941
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
  • 374
  • 0
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

  • 28 сеп 2025 | 08:45
  • 3256
  • 0
Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

  • 28 сеп 2025 | 07:20
  • 923
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16049
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130865
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59996
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4372
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1846
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2231
  • 3