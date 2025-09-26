От Мерцедес прогнозираха оспорвана битка с Ферари и Ред Бул до края на сезона

Техническият директор на отбора на Мерцедес Джейм Алисън прогнозира, че битката между Сребърните стрели, Ферари и Ред Бул за второто място в конструкторския шампион ще бъде много оспорвана до края на сезона във Формула 1.

След подиума на Джордж Ръсел и четвъртото място на Андреа Кими Антонели в Баку миналата седмица Мерцедес се изкачи на второто място, изпреварвайки тима на Ферари, докато Ред Бул е на опашката в класирането сред тези три отбора. В него Сребърните стрели са начело с 290 точки и аванс от само четири пред Черните кончета, а изоставането на Биковете е 18 пункта след двете поредни победи на Макс Верстапен в Италия и Азербайджан.

„Е, отчайващо оспорвано е, ние сме с много малко пред Ферари и със съвсем малко повече пред Ред Бул. И трите отбора ще искаме второто място. Ред Бул навлязоха в добра серия и Макс се намира в невероятна форма с тази кола. Ферари също са силен опонент. Нашият фокус ще бъде върху това и двете ни коли да взимат добри точки всеки уикенд“, коментира Алисън.



„Ние сме господари на собствената си съдба, защото тя зависи от нашата подготовка за съответния уикенд, доброто изпълнение на плана ни и предоставянето на добра платформа на пилотите, които да могат да завъртят много обиколки в петък. Това е много важно, за да могат те да натрупат увереност за важните моменти в събота и неделя. Ние очакваме битката да бъде много оспорвана до края на сезона, но не забравяме, че нашите шансове ще си зависят изцяло от нас“, добави още британецът.

