Оперират поредната контузия на Хорхе Мартин в понеделник

Световният шампион в MotoGP Хорхе Мартин ще бъде опериран в понеделник в Барселона, съобщиха от отбора на Априлия пред медиите след спринта на „Мотеги“ в Япония.

Хорхе Мартин отново се контузи, пропуска състезанието в Япония

Мартинатора падна още в спирането за първия завой на днешния спринт и още при изправянето си се хвана за дясното рамо. След преглед в медицинския център на пистата беше установено, че той има фрактура на дясната ключица и още утре ще отпътва за Барселона, където в понеделник ще бъде опериран от доктор Хавиер Мир.

An unfortunate teammate wipeout with bigger consequences for @88jorgemartin 💥



Hoping for a fast recovery ❤️‍🩹#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/VUX493BR6n — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2025

Почти сигурно това ще означава, че световният шампион ще пропусне предстоящата следващата седмица Гран При на Индонезия на „Мандалика“. За него това е общо четвърта контузия от началото на годината, а до момента той има пропуснати общо десет състезателни уикенда.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages