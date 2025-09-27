Оперират поредната контузия на Хорхе Мартин в понеделник

Световният шампион в MotoGP Хорхе Мартин ще бъде опериран в понеделник в Барселона, съобщиха от отбора на Априлия пред медиите след спринта на „Мотеги“ в Япония.
Мартинатора падна още в спирането за първия завой на днешния спринт и още при изправянето си се хвана за дясното рамо. След преглед в медицинския център на пистата беше установено, че той има фрактура на дясната ключица и още утре ще отпътва за Барселона, където в понеделник ще бъде опериран от доктор Хавиер Мир.
Почти сигурно това ще означава, че световният шампион ще пропусне предстоящата следващата седмица Гран При на Индонезия на „Мандалика“. За него това е общо четвърта контузия от началото на годината, а до момента той има пропуснати общо десет състезателни уикенда.
Снимки: Gettyimages