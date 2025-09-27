Хорхе Мартин отново се контузи, пропуска състезанието в Япония

Световният шампион в MotoGP Хорхе Мартин няма да стартира в утрешната Гран При на Япония, тъй като е получил травма в дясната си ключица при падането си в самото начало на днешния спринт в Страната на изгряващото слънце.

Мартинатора потегли от 17-ото място и тръгна да атакува пилотите пред себе си от вътрешната страна на първия завой. Тогава обаче се стигна до неволен контакт с Фермин Алдегер, който дисбалансира шампионата и той се строполи на земята, след което отнесе своя съотборник Марко Бедзеки.

Още от първите кадри след падането се видя как Мартин се държи за дясното си рамо и напълно логично той се насочи към медицинския център. Направената рентгенова снимка е показала, че испанецът има франктура на ключицата си, която няма да му позволи да стартира в утрешното състезание на „Мотеги“, а най-вероятно ще му коства и участието в Гран При на Индонезия следващата седмица.

За Мартин това е поредна контузия през 2025 година, която определено не се разви според очакванията, които испанецът имаше. Той пропусна общо десет състезателни уикенд до момента заради различните травми, които получи преди началото на сезона, а и след това.

Снимки: Gettyimages