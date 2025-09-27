Въпреки че не успя да спечели спринтовото състезание на пистата „Мотеги“ в Япония, Марк Маркес се доближи още повече до световната титла в MotoGP за 2025 година, която той ще може да си гарантира още утре.
Испанецът завърши втори зад своя съотборник Франческо Баная днес и така добави нови девет точки към своя актив. По този начин авансът му пред неговия брат Алекс, който остана извън точките на десетото място, набъбна на 191 пункта.
Баная с категорична първа спринтова победа за сезона, Маркес още по-близо до титлата
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония:
Марк Маркес – 521 точки
Алекс Маркес – 330
Франческо Баная – 249
Марко Бедзеки – 229
Педро Акоста – 195
Франко Морбидели – 185
Фабио Ди Джанантонио – 179
Фермин Алдегер – 141
Фабио Куартараро – 141
Йоан Зарко – 117
Брад Биндър – 101
Лука Марини – 97
Раул Фернандес – 86
Енеа Бастианини – 84
Маверик Винялес – 72
Ай Огура – 70
Джак Милър – 58
Жоан Мир – 56
Алекс Ринс – 45
Хорхе Мартин – 34
Мигел Оливейра – 24
Пол Еспаргаро – 16
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 8
Сомкиат Чантра – 2
Алейш Еспаргаро – 0
Снимки: Gettyimages