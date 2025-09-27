Популярни
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония

  • 27 сеп 2025 | 09:43
Въпреки че не успя да спечели спринтовото състезание на пистата „Мотеги“ в Япония, Марк Маркес се доближи още повече до световната титла в MotoGP за 2025 година, която той ще може да си гарантира още утре.

Испанецът завърши втори зад своя съотборник Франческо Баная днес и така добави нови девет точки към своя актив. По този начин авансът му пред неговия брат Алекс, който остана извън точките на десетото място, набъбна на 191 пункта.

Баная с категорична първа спринтова победа за сезона, Маркес още по-близо до титлата
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония:

  1. Марк Маркес – 521 точки

  2. Алекс Маркес – 330

  3. Франческо Баная – 249

  4. Марко Бедзеки – 229

  5. Педро Акоста – 195

  6. Франко Морбидели – 185

  7. Фабио Ди Джанантонио – 179

  8. Фермин Алдегер – 141

  9. Фабио Куартараро – 141

  10. Йоан Зарко – 117

  11. Брад Биндър – 101

  12. Лука Марини – 97

  13. Раул Фернандес – 86

  14. Енеа Бастианини – 84

  15. Маверик Винялес – 72

  16. Ай Огура – 70

  17. Джак Милър – 58

  18. Жоан Мир – 56

  19. Алекс Ринс – 45

  20. Хорхе Мартин – 34

  21. Мигел Оливейра – 24

  22. Пол Еспаргаро – 16

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 8

  26. Сомкиат Чантра – 2

  27. Алейш Еспаргаро – 0

Снимки: Gettyimages

