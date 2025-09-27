Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония

Въпреки че не успя да спечели спринтовото състезание на пистата „Мотеги“ в Япония, Марк Маркес се доближи още повече до световната титла в MotoGP за 2025 година, която той ще може да си гарантира още утре.

Испанецът завърши втори зад своя съотборник Франческо Баная днес и така добави нови девет точки към своя актив. По този начин авансът му пред неговия брат Алекс, който остана извън точките на десетото място, набъбна на 191 пункта.

Баная с категорична първа спринтова победа за сезона, Маркес още по-близо до титлата

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония:

Марк Маркес – 521 точки Алекс Маркес – 330 Франческо Баная – 249 Марко Бедзеки – 229 Педро Акоста – 195 Франко Морбидели – 185 Фабио Ди Джанантонио – 179 Фермин Алдегер – 141 Фабио Куартараро – 141 Йоан Зарко – 117 Брад Биндър – 101 Лука Марини – 97 Раул Фернандес – 86 Енеа Бастианини – 84 Маверик Винялес – 72 Ай Огура – 70 Джак Милър – 58 Жоан Мир – 56 Алекс Ринс – 45 Хорхе Мартин – 34 Мигел Оливейра – 24 Пол Еспаргаро – 16 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 8 Сомкиат Чантра – 2 Алейш Еспаргаро – 0

Снимки: Gettyimages