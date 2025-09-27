Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Везенков поведе Олимпиакос към финала за Суперкупата

Везенков поведе Олимпиакос към финала за Суперкупата

  • 27 сеп 2025 | 00:48
  • 3938
  • 1
Везенков поведе Олимпиакос към финала за Суперкупата

Александър Везенков и неговият Олимпиакос победи Кардица с 89:56 (28:20, 19:5, 18:13, 24:18) в полуфинален двубой от турнира за Суперкупата на Гърция, който се провежда на остров Родос. На финала днес от 20:00 часа българско време Олимпиакос, който е настоящият носител на отличието, ще срещне отбора на Промитеас.

Везенков беше титуляр и за 20 минути на терена завърши като най-резултатен за успеха с 16 точки, 6 борби и 1 асистенция.

Баскетболистите на Олимпиакос контролираха мача и постепенно увеличаваха разликата, която достигна 34 точки. Особено категорична бе втората част, в която грандът от Пирея реализира 19 точки срещу 5 за състава на Кардица.

На почивката преднината на Олимпиакос беше 47:25, а преди последните 10 минути резултатът в полза на Везенков и съотборниците му бе 65:38. Сейбън Лий допринесе с 15 точки, 1 борби и 2 асистенции за победата.

