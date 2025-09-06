Везенков се завърна в игра със силен мач за Олимпиакос

Александър Везенков се завърна в игра за Олимпиакос. След близо три месеца отсъствие заради контузия на глезена, която му попречи да играе и за националния отбор на България миналия месец, днес 30-годишното крило взе участие в контролата на гръцкия гранд срещу Промитеас Патрас.

Олимпиакос спечели с 95:77, а Везенков стана най-резултатният играч в мача с 19 точки, които реализира в рамките на само 18 минути и половина. Сашо записа 3/7 стрелба от игра за 2 точки, вкара 3 тройки от 4 опита и беше 4/6 от фауллинията, като освен това взе 6 борби и добави 3 асистенции.

Сейбън Лий реализира 18 точки за “червено-белите” от Пирея, а новото попълнение Донтей Хол отбеляза 15. Лейтън Хемъндс вкара 12 точки за Промитеас, а Кендал Коулман реализира 11.

Интересно за отбелязване е, че на полувремето резултатът бе равен, а третата четвърт бе спечелена от полуфиналиста в Евролигата с 40:10.

Везенков и компания започват новия сезон в Евролигата с гостуване на Баскония на 30 септември.

Снимки: Olympiacos B.C.