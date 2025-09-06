Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Везенков се завърна в игра със силен мач за Олимпиакос

Везенков се завърна в игра със силен мач за Олимпиакос

  • 6 сеп 2025 | 16:07
  • 1832
  • 1
Везенков се завърна в игра със силен мач за Олимпиакос

Александър Везенков се завърна в игра за Олимпиакос. След близо три месеца отсъствие заради контузия на глезена, която му попречи да играе и за националния отбор на България миналия месец, днес 30-годишното крило взе участие в контролата на гръцкия гранд срещу Промитеас Патрас.

Олимпиакос спечели с 95:77, а Везенков стана най-резултатният играч в мача с 19 точки, които реализира в рамките на само 18 минути и половина. Сашо записа 3/7 стрелба от игра за 2 точки, вкара 3 тройки от 4 опита и беше 4/6 от фауллинията, като освен това взе 6 борби и добави 3 асистенции.

Сейбън Лий реализира 18 точки за “червено-белите” от Пирея, а новото попълнение Донтей Хол отбеляза 15. Лейтън Хемъндс вкара 12 точки за Промитеас, а Кендал Коулман реализира 11.

Интересно за отбелязване е, че на полувремето резултатът бе равен, а третата четвърт бе спечелена от полуфиналиста в Евролигата с 40:10.

Везенков и компания започват новия сезон в Евролигата с гостуване на Баскония на 30 септември.

Снимки: Olympiacos B.C.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

БК Ънстопабъл Добрич организира турнир за юноши и девойки

БК Ънстопабъл Добрич организира турнир за юноши и девойки

  • 6 сеп 2025 | 14:55
  • 692
  • 0
Николай Господинов започна работа в Славия

Николай Господинов започна работа в Славия

  • 6 сеп 2025 | 14:48
  • 931
  • 0
Турция се промъкна на 1/4-финал след здрава битка с Швеция

Турция се промъкна на 1/4-финал след здрава битка с Швеция

  • 6 сеп 2025 | 14:27
  • 1570
  • 0
Шумен организира международен турнир за подрастващи

Шумен организира международен турнир за подрастващи

  • 6 сеп 2025 | 13:52
  • 561
  • 0
Осминафинали на ЕвроБаскет 2025, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Осминафинали на ЕвроБаскет 2025, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 6 сеп 2025 | 17:15
  • 16307
  • 1
Миньор се справи с Пирот в контрола

Миньор се справи с Пирот в контрола

  • 6 сеп 2025 | 13:39
  • 573
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 2296
  • 7
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 4660
  • 1
11-те на Локо (ГО) и Етър

11-те на Локо (ГО) и Етър

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 1016
  • 0
Българският финал в Ню Йорк: Иван Иванов срещу Александър Василев

Българският финал в Ню Йорк: Иван Иванов срещу Александър Василев

  • 6 сеп 2025 | 17:07
  • 910
  • 0
Започна кръгът във Втора лига - много голове през първото полувреме

Започна кръгът във Втора лига - много голове през първото полувреме

  • 6 сеп 2025 | 12:46
  • 7656
  • 9
Осминафинали на ЕвроБаскет 2025, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Осминафинали на ЕвроБаскет 2025, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 6 сеп 2025 | 17:15
  • 16307
  • 1