  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Везенков след мача срещу Звезда: Трябва да играем по-добре в защита

Везенков след мача срещу Звезда: Трябва да играем по-добре в защита

  • 22 сеп 2025 | 03:58


Звездата на Олимпиакос Александър Везенков сподели впечатленията си от победата над Цървена звезда с 86:83 във финала на турнира в Крит.

"Всички отбори се подсилиха. Целите ни винаги са високи. Трябва да играем по-добра защита, а нападението ще става все по-добро с всеки изминал ден. Дано да сме здрави и да имаме сплотеност и всичко ще бъде наред", сподели Везенков.

"Опитваме се да намерим най-добрите стрелби чрез движение на топката. Трябва да намерим различни начини да отбелязваме точки. Ще продължим да играем нашия баскетбол. Всички имат талант и опит да помогнат на отбора", продължи българинът.

"Младите играчи могат да донесат нещо различно, повече атлетизъм. Всички учат играта. Имаме 80 мача пред себе си, а Евролигата е непредсказуема", добави Везенков.

