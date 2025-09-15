Популярни
Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  Ето как изгониха Везенков в мача срещу Париж Баскетбол

Ето как изгониха Везенков в мача срещу Париж Баскетбол

  • 15 сеп 2025 | 16:39
  • 907
  • 0
Ето как изгониха Везенков в мача срещу Париж Баскетбол

Българската суперзвезда в Евролигата Александър Везенков изригна с 32 точки, 8 борби и 6 асистенции за Олимпиакос в мача с Париж Баскетбол от приятелския турнир в Кипър, но гръцкият гранд в крайна сметка загуби с 87:90.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Така “червено-белите” от Пирея приключиха участието си в турнира с две поражения, след като отстъпиха драматично и пред финалиста в Евролигата за миналия сезон Монако с 80:83 след продължение.

Срещу парижани Везенков бе във вихъра си, като вкара 14 точки само в първата четвърт. В самия край на срещата обаче той и старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас бяха изгонени от игра. Това се случи след отсъждане за нарушение на Сашо срещу Надир Хифи. Българинът и треньорът му не бяха съгласни с това и бяха отстранени от мача, а в социалните мрежи се появиха и кадри с този момент.

Новото попълнение Донтей Хол се отличи със 17 точки и 7 асистенции за Олимпиакос, а Никола Милутинов постигна дабъл-дабъл с 14 точки и 10 борби. За Париж Джъстин Робинсън записа 18 точки и 6 асистенции, а Исмаел Бако и Амат Мбайе вкараха по 11 точки.

Снимки: Imago

